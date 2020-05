La Juventus spinge per prendere in estate Paul Pogba.

Ben quattro anni dopo dall’addio alla Vecchia Signora, il classe ’93 potrebbe essere vicino al ritorno in Italia: gli affetti lasciati a Torino sono ottimi incentivi, ma da soli non basteranno. Servirà un lavoro di fino per trattare con il Manchester United ma anche uno sforzo da parte del francese sull’ingaggio. A fargli spazio, magari come contropartita, potrebbe essere Adrien Rabiot, deciso a lasciare i bianconeri.