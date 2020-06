VIDEO Calciomercato Inter, Ronaldo il Fenomeno: “Vi dico la mia sul futuro di Lautaro e Sanchez”

Le previsioni di Ronaldo il Fenomeno.

L’ex attaccante, nel corso di una conferenza stampa su Zoom organizzata dal Banco Santander, ha parlato del futuro di due stelle dell’Inter: “Lautaro Martinez è un ottimo attaccante, è già in una grande squadra come l’Inter. Vediamo cosa succede nel mercato. Non posso decidere per lui o dargli consigli, gli auguro il meglio. Ma direi che giocare per l’Inter o per il Barcellona non è un problema (sorride, ndr). Alexis Sanchez è un giocatore che ha vinto ovunque ha giocato. Ha grandissime qualità e se all’Inter non si dovesse trovare bene al Valladolid la porta è sempre aperta“.

