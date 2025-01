VIDEO Caffè Mediagol: Palermo-Juve Stabia 1-0

Seconda vittoria consecutiva per la formazione guidata da mister Dionisi che si impone in casa per uno a zero nei confronti di un’ottima Juve Stabia. Il caffè di questa settimana è rosa “costanza”. Di Gaetano Armao

Di Gaetano Armao. Seconda vittoria consecutiva per la formazione guidata da mister Dionisi che si impone in casa per uno a zero nei confronti di un’ottima Juve Stabia. Il caffè di questa settimana è rosa “costanza”. Cosa ci lascia la partita di domenica: è stata una partita complicata, rognosa e a tratti “scorbutica” per la compagine rosanero che si è trovata di fronte un avversario ben messo in campo e consapevole della propria forza e della sua identità di gioco. Alla fine, però, l’impegno e la voglia di vincere , premiano i colori rosanero che riescono così a centrare, per la prima volta nel corso di questo campionato, due vittorie di fila. I migliori in campo: Salvatore Sirigu: una vera e propria “saracinesca”; trasmette sicurezza a tutto il reparto e si rende protagonista di interventi di assoluto rilievo. Pietro Ceccaroni: prova maiuscola per il difensore ligure sia in fase di interdizione che in fase di costruzione. Jeremy Le Douaron; ancora un goal per il giovane attaccante francese che ha il merito di seguire lo sviluppo dell’azione nata dalla velenosa conclusione di Aljosa Vasic; piano piano e a suon di reti sta conquistando la fiducia del popolo rosanero. Cosa c’è da rivedere: sottotono la prestazione del “Dott. Segre”; il centrocampista torinese è apparso un po' in ombra; vorremmo rivederlo al più presto con la stessa intensità e “cattiveria” agonistica vista nel finale dello scorso campionato cadetto. Ci aspettiamo che torni, il prima possibile, il solito trascinatore. Il focus sul tecnico: Mister Dionisi, nel corso delle ultime due partite giocate dalla sua squadra, è sembrato finalmente l’allenatore che in passato tutti abbiamo ammirato. La squadra sembra aver ritrovato entusiasmo, gamba e voglia di combattere. Ci sembra, finalmente, la migliore e anche unica strada percorribile per raddrizzare le sorti di questo campionato. I nostri avversari, la Juve Stabia: la formazione allenata da mister Pagliuca (non presente in panchina al Barbera per squalifica) si è resa protagonista di una prestazione “gagliarda”; chiare idee di gioco, organizzazione e buon palleggio. Degna di nota la performance di capitan Davide Buglio. I tifosi rosanero: pace fatta, finalmente, tra tifosi e squadra. Per il resto il solito ed indispensabile sostegno ininterrotto per tutto l’incontro. Il solito grande pubblico del “Barbera” Per concludere: La vittoria di ieri pomeriggio proietta i rosanero al quinto posto in classifica a pari merito proprio con le con le “vespe” campane a quota 30 punti. Prossimo appuntamento per la formazione del capoluogo siciliano fissato per domenica 26 gennaio ore 15:00 in trasferta a Reggio Emilia contro la Reggiana. Sarà l’occasione giusta per capire se questa squadra ha davvero cambiato “marcia” dal punto di vista fisico e mentale.