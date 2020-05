VIDEO Bundesliga, sabato si torna in campo: le regole anti-Covid spiegate dal Bayern Monaco

Il calcio tedesco è pronto a ripartire.

Tornerà in campo il 16 maggio la Bundesliga. La Cancelliera Merkel, lo scorso 6 maggio, al termine del summit con i 16 presidenti regionali tedeschi, ha dato il via libera alla ripresa della stagione 2019/20 del massimo campionato tedesco: il primo, in Europa, ad essersi rimesso in moto per provare a finire la stagione interrotta lo scorso 13 marzo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Nel frattempo, i giocatori del Bayern Monaco Robert Lewandowski, Serge Gnabry, David Alaba e Joshua Kimmich spiegano come difendersi dal virus.