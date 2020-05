VIDEO Bundesliga, regole ferree e stadi vuoti: gli impianti più belli in Germania ai tempi del Covid

Primo segnale di normalità in Germania.

Nella giornata di ieri è ripartita la Bundesliga: i nuovi protocolli impongono ai giocatori di evitare festeggiamenti di gruppo, strette di mano e produzione di saliva (sputi in campo), tutto ciò per evitare una disastrosa ricaduta nell’emergenza Coronavirus dovuta alla ripresa del campionato. Se tali norme non dovessero essere rispettate in toto, in Germania si procederà con una sospensione definitiva dei campionati, facendo prevalere il merito sportivo per promozioni, retrocessioni e coppe europee.

Dunque, regole ferree e stadi vuoti nonostante il campionato tedesco è da sempre stato apprezzato anche per la capacità di riempire gli stadi e per i tifosi caldi e colorati.