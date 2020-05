VIDEO Bundesliga, poker giallonero e fenomeno Haaland: riguarda i gol di Borussia Dortmund-Schalke 04

La Bundesliga è tornata in campo.

Quattro a zero: è questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio in un Signal Iduna Park senza pubblico. Il Borussia Dortmund ha battuto lo Schalke 04, sconfitto in un derby giocato a porte chiuse. Ad aprire le marcature è stato il solito Erling Haaland, che ha messo a segno il decimo gol in nove partite. Poi, le reti di Thorgan Hazard (al 48′) e do Raphael Guerreiro (al 45′ e al 63′) hanno chiuso i giochi.

Grazie a questo successo, il Dortmund si è portato ad appena una lunghezza di distanza dal Bayern Monaco capolista. Mediagol.it vi propone gli highlights del match.