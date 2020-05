VIDEO Bundesliga, il palo di Lewandowski e la magia di Kimmich: tutto Borussia Dortmund-Bayern Monaco in un minuto

Zero a uno. E’ questo il risultato maturato nella giornata di martedì fra le mura del Signal Iduna Park.

Una vittoria, quella conquistata dal Bayern Monaco in casa del Borussia Dortmund, centrata grazie alla rete messa a segno da Joshua Kimmich al 43′ del primo tempo. Un pallonetto che di fatto ha beffato Burki e che ha permesso agli uomini di Hans-Dieter Flick di passare in vantaggio e vincere lo scontro diretto. Mediagol.it vi propone gli highlights del big-match valido per la ventottesima giornata di Bundesliga.