VIDEO Borussia Dortmund-Bayern Monaco, sfida al vertice: i precedenti sorridono ai bavaresi, ma l’Iduna Park fa paura

La Bundesliga è ripartita da soltanto due giornate, ma il classico è pronto ad accendere nuovamente il calcio tedesco. In un Iduna Park deserto si svolgerà infatti uno scontro al vertice tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. I padroni di casa, approfittando del fattore campo, tenteranno di tendere delle insidie agli avversari per avvicinarsi alla vetta della classifica. Soltanto quattro punti, infatti, separano i giallorossi dai bavaresi, attualmente in testa. Una gara che, dunque, si preannuncia ad alti livelli.

VIDEO Borussia-Bayern, chi vincerà il Klassiker? Le ultime 5 sfide tra le due big della Bundesliga