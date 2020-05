Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1.

Questo è il risultato finale del big match di Bundesliga, andato in scena ieri pomeriggio. Brutto colpo per i gialloneri che devono fare i conti con l’infortunio di Erling Haaland, che ha lasciato il campo a metà secondo tempo della sfida contro i bavaresi per un fastidio al ginocchio: l’allenatore dei gialloneri Lucien Favre non è però preoccupato per il problema muscolare, come spiega in questa clip.