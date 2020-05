VIDEO Borussia Dortmund-Bayern Monaco, alle 18.30 big match in Bundesliga: tutti i numeri della sfida

Borussia Dortmund e Bayern Monaco si giocano la Bundesliga.

Oggi, alle 18.30, le due contendenti per il titolo, si affrontano al ‘Signal Iduna Park’ di Dortmund a sette giornate dal termine nel match che con ogni probabilità deciderà la sorte del campionato tedesco, in un modo o nell’altro: i bavaresi si trovano al comando con 61 punti, quattro in più rispetti ai 57 totalizzati dai gialloneri.

