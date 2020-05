VIDEO Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1: Lewandowski e Haaland non brillano, un inaspettato Kimmich avvicina il titolo ai bavaresi

La Bundesliga riparte ed il Bayern Monaco, vincendo 1-0 in casa del Borussia Dortmund, blinda la vetta della classifica portandosi a +7 sui gialloneri. A regalare i tre punti ai bavaresi una straordinaria giocata di Joshua Kimmich, che con un pallonetto al bacio non ha lasciato scampo a Burki. I gialloneri dalla loro parte hanno avuto diverse occasioni potenziali da rete, ma prima Haaland e poi Dahoud non sono riusciti a concludere in porta grazie all’intervento difensivo degli ospiti.

Bundesliga, Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1: una magia di Kimmich avvicina i bavaresi al Meisterschale