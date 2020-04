VIDEO Bayern Monaco, ripresi gli allenamenti: un metro e mezzo di distanza e niente strette di mano

Il Bayern Monaco torna in campo.

L’epidemia di Covid-19, diffusasi in tutta Europa, ha portato i Governi di molti paesi ad adottare contromisure rigorose ma necessarie per contrastare l’incremento dei contagi. Decreti con annesse norme comportamentali di matrice igienico-sanitaria, volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il rischio di ulteriori contagi. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. In Italia e non solo i tesserati dei club professionistici e non, dunque, si trovano oggi di fronte all’esigenza di proseguire gli allenamenti da casa, tramite le video-lezioni e i consigli a distanza di preparatori atletici, fisioterapisti e medici.

Situazione diversa, invece, in Germania. Finita la quarantena i giocatori del club di Monaco di Baviera, infatti, sono tornati in campo per riprendere la forma. Tutti devono, però, rispettare delle precise regole di sicurezza: tra queste, un metro e mezzo di distanza e niente strette di mano tra compagni e staff.

