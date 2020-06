VIDEO Bayern Monaco, Flick su Hakimi: “Non voglio essere coinvolto in chiacchiere, ma…”

Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Achraf Hakimi: “Hakimi al momento gioca al Borussia Dortmund e il suo cartellino appartiene ancora al Real Madrid. Ma la sua situazione non mi interessa, non è un buon momento per parlare di mercato. Non voglio essere coinvolto in chiacchiere. Mi fido tantissimo di Salihamidzic, abbiamo un grande rapporto. Sono sicuro che avremo una grande squadra“.

