VIDEO Bayern Monaco, Flick: “Haaland giovane ma fortissimo. Lui come Lewandowski? Ho la mia idea”

Secondo Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, Erling Haaland è ancora troppo inesperto in Bundesliga per poter competere con Lewandowski, ma rappresenta un talento naturale impressionante: “È giovane ma è già fortissimo. Ha grinta, punta sempre l’obiettivo. Ha ancora grandi margini di miglioramento, ma non dobbiamo temere solo lui. Lui come Lewandowski? È la sua prima stagione, è troppo presto per fare paragoni. Robert è sempre stato a livello mondiale negli ultimi anni. Ma Haaland è un talento enorme“. Lo ha dichiarato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Flick: “Thiago Alcantara non ci sarà, Boateng è pronto. Su Haaland…”