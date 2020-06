VIDEO Barcellona, Setién su Arthur: “Testa alla Juve? Assurdo, conto su di lui”. E la frecciata a Sarri…

Il futuro di Arthur.

Il giovane centrocampista brasiliano sembra essere ad un passo dalla Juventus. A parlarne in conferenza stampa Quique Setien, tecnico del Barcellona, club che detiene il suo cartellino: “L’importante è che Arthur non si faccia condizionare e che dia il massimo in campo. Testa già alla Juventus? È assurdo. La realtà è che qualsiasi giocatore si trovi in una situazione del genere deve tenere sempre in mente che la stagione non è finita e che rimangono partite importanti da giocare. Tutti vogliono finire al meglio, lasciare un buon ricordo e vincere qualcosa. Mi aspetto professionalità e responsabilità da parte dei calciatori fino all’ultimi giorno. Da quando è con me, ha sempre dimostrato molto interesse nel fare ciò che gli chiedevamo. Forse gli è mancata la continuità. Non è facile cambiare in un calciatore cose che altri allenatori hanno detto di essere buone. Come faccio a gestire Arthur sapendo che se ne sta andando? Il club non mi ha detto che se ne sta andando e anche se lo avesse fatto continuerà comunque con noi fino all’ultimo allenamento. Se succede, cercherò di convincerlo che deve lasciare un buon ricordo. La cosa più importante è essere onorato fino all’ultimo giorno e sono convinto che lo farà. Non parlo di ipotesi. Date le circostanze, non chiedo troppe spiegazioni. Devo concentrarmi e non sfinirmi in cose che non si sa se accadranno”.

VIDEO Juventus, la frecciata di Sarri a Setién: “Io non parlo dei giocatori degli altri”