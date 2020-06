Leo Messi al Camp Nou.

La ‘Pulga’ argentina è tornato ad allenarsi, sul terreno di gioco del Camp Nou, dopo due giorni di stop dovuti a una contrattura muscolare, di modesta entità, al quadricipite destro: una buona notizia per il Barcellona che tira un sospiro di sollievo in vista della ripresa della Liga, fissata per l’8 giugno 2020.