VIDEO Atletico Madrid, Simeone: “Messi o Maradona? Svelo chi è il migliore. E su CR7…”

Diego Simeone dice la sua in merito al confronto tra Leo Messi e Diego Armando Maradona, due dei giocatori argentini più forti della storia.

“Messi e Maradona sono due giocatori diversi. Uno è una macchina da gol, e in questi anni mi ha dato tanti problemi – ha detto Simeone – L’altro era il calcio argentino fatto a persona. Diego rappresentava tutto il mondo del pallone Albiceleste da solo. Credo che ad oggi Messi sia più maturo e ha cambiato in qualche modo la sua maniera di giocare, penso che potrebbero giocare insieme. Anche Cristiano Ronaldo potrebbe farlo insieme a loro? Penso sia complicato. Dico sempre che se un giocatore non corre può andare bene, se sono due diventa difficile, se sono tre… beh è impossibile“.

