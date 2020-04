VIDEO Argentina, dal trionfo in Messico al curioso spot: cinque ex campioni del Mondo e la carta igienica…

Da Campioni del Mondo alla carta igienica.

Se c’è qualcosa che la quarantena per l’emergenza Coronavirus ha insegnato al mondo intero è che non c’è alcun limite alla fantasia. Durante il lungo periodo di isolamento, sui social network hanno spopolato le challenge più svariate e pittoresche, lanciate da grandissimi volti del mondo dello sport e del calcio, e le distanze sembrano non aver dunque fermato il processo creativo degli esperti della comunicazione, che hanno creato vere e proprie perle con tutti i mezzi a disposizione.

Un esempio pratico è lo spot creato dalla New Pel, nota marca di carta igienica tra le più famose in Sud America, che ha coinvolto sei giocatori Campioni del Mondo con l’Argentina durante i Mondiali del 1986 giocati in Messico. Durante la pubblicità Nery Pumpido, Carlos “Loco” Enrique, Sergio”Checho” Batista, Héctor “El Negro” Enrique, Daniel Bertoni e Ricardo Bochini, si passano un rotolo di carta igienica come se fosse un pallone e decantano l’importanza di utilizzare “un buon rotolo” e dei suoi benefici igienici. I compagni di squadra di Diego Armando Maradona si presentano e poi consigliano la New Pel come unica carta igienica da utilizzare durante il periodo di quarantena.

La chiusura del video è degna dei grandi kolossal del cinema hollywoodiano: una bandiera dell’Argentina che sventola sotto le note della colonna sonora del film “Héroes” (che racconta l’impresa albiceleste del 1986), interpretata dalla nota cantante argentina Valeria Lynch.