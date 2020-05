VIDEO Almeria, non bastano gli auguri dei top player: Al-Sheik perde a FIFA e spacca la tv

La reazione di Turki Al-Sheik.

La settimana scorsa tante stelle del calcio mondiale, ormai ritirate o ancora in attività, sono finite sulla pagina Instagram del presidente dell’Almeria: tanti top player avevano infatti inviato allo sceicco alcuni video per augurargli buona fortuna in vista di una sfida imminente su FIFA, valida per un torneo E-Sports.

A quanto pare però, gli auguri dei grandi campioni non sono bastati: Al-Sheik ha infatti pubblicato un video sui propri social durante il quale subisce un gol durante una partita a FIFA e reagisce in modo forse eccessivo, ossia spaccando la televisione con cui stava giocando con un calcio. Il video è diventato ovviamente subito virale, e il presidente dell’Almeria ha ironizzato sull’accaduto affermando: “Niente di grave. Una nuova televisione e torneremo alla partita, che non è finita“.