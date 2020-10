VIDEO: addio a Gianfranco De Laurentiis, volto storico della Rai e del giornalismo sportivo

Lutto nel mondo dello sport.

E’ scomparso Gianfranco De Laurentiis, noto giornalista sportivo. Nato a Roma il 13 gennaio 1939, De Laurentiis ha raccontato per oltre trent’anni lo sport in Rai. A partire dal 1977 fino al 1994, ha condotto Eurogol, la rubrica del Tg2 sulle coppe europee. Successivamente, dal 1987 al 1996 è stato l’uomo copertina di Domenica Sprint. Dal 1993 al 1994 è stato il direttore della TGS, la testata sportiva della Rai, e nella stagione 1994-1995 ha condotto La Domenica sportiva. Ha poi presentato diverse edizioni di Dribbling, oltre a La giostra del gol, Gol-flash, Diretta sport, Eurogol, Numero 10 con Michel Platini e Stadio Sprint.

“Salutiamo un amico del calcio che ha raccontato le gesta di tanti campioni con garbo e professionalità. È stato per diversi anni un punto di riferimento per tutti gli italiani”, le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. “Un volto storico del giornalismo sportivo italiano – ha, invece, scritto su Facebook il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora -. Ha lavorato in Rai per trent’anni occupandosi di sport con Diretta Sport, Dribbling, Domenica sprint. Esprimo il mio cordoglio al figlio Paolo, alla famiglia, agli amici e ai colleghi”.