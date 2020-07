Palermo, Igor Gelarda (Lega): “Necessario che il club rosanero giochi nello stadio della nostra città”

Mediagol ha intervistato in esclusiva Igor Gelarda, capogruppo della Lega al consiglio comunale di Palermo.

Al consigliere è stato chiesto come si evolverà la questione sulla concessione dello stadio comunale “Renzo Barbera” al club rosanero. Un argomento che in questi giorni tiene banco tra addetti ai lavori e tifosi e che verrà discusso in queste ore nella conferenza dei capigruppo.

“Domani parteciperò a questa capigruppo, ed è assolutamente necessario che il Palermo giochi al ‘Renzo Barbera’ – ha detto Gelarda – al di là di quelle che sono state le elucubrazioni mentali di colui che è stato assessore allo sport fino a poco tempo fa e che ha fatto le cose con premura. Quello che a noi interessa, e il consiglio comunale si farà garante per questo, è che il Palermo giochi al ‘Renzo Barbera’. Questo è lo stadio della nostra città, la squadra è la squadra della città e dei cittadini palermitani. Quindi – ha concluso – ci impegneremo come opposizione, e come Lega in particolare, perchè questo avvenga e siamo disposti ad andarci giù duro politicamente“.