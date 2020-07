Palermo, Fabrizio Ferrandelli (+Europa): “Il sindaco avrebbe potuto risolvere il problema molto tempo fa”

Il tema Palermo Calcio e convenzione stadio tiene banco da settimane. La politica riveste un ruolo fondamentale per il futuro del club.

L’accordo per avere il “Renzo Barbera” è decisivo ai fini dell’iscrizione dei rosanero al prossimo campionato. C’è una bozza che adesso dovrà essere discussa e approvata in Consiglio comunale.

A questo proposito è intervenuto Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di +Europa “Se ne parla da anni. Quello che dico ai tifosi palermitani è che non manca per Fabrizio Ferrandelli, non manca per la forza politica che rappresento, non manca per il consiglio comunale. La vecchia società è in contenzioso con il Comune di Palermo, il Sindaco dal 2012, quindi da 8 anni, avrebbe potuto risolvere i problemi dello stadio con la vecchia società e anche la nuova società che ha preso la Palermo Calcio sapeva dei problemi relativi alla convenzione dello stadio. Il Sindaco avrebbe potuto risolvere in un anno questi problemi, ma non lo ha fatto e quindi ora sta a noi risolvere i problemi di un’Amministrazione che non li ha risolti, dopodiché credo che una persona con senso della dignità e con amore per la città piuttosto che fare passerelle o “pupiate” come le chiamiamo in palermitano, per esempio alzando la bandiera da Palazzo delle Aquile, cosa che inorgoglisce tutti. Io sono orgoglioso di vedere sventolare la bandiera rosanero da Palazzo delle Aquile, però piuttosto che fare una passerella avrebbe dovuto creare le condizioni affinché il Palermo potesse giocare in sicurezza nello stadio della propria città, e non arrivare sempre per il rotto della cuffia“.

“Siamo al 20 luglio – conclude Ferrandelli – mancano pochi giorni per potere arrivare in extremis alla convenzione e sicuramente non mancherà per me, purché ci siano delle garanzie. Prima di tutto quello del bene comune, che è lo stadio e che non appartiene a Fabrizio Ferrandelli né a Leoluca Orlando, ma ai cittadini palermitani; poi delle condizioni di garanzia per tutti quanti, per cui non mancherà per me. Noi possiamo solo incalzare l’Amministrazione“.