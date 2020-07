Palermo, Andrea Mineo (Forza Italia): “Convenzione “Barbera”? Stadio è patrimonio di tutti”

L’argomento Palermo Calcio e convenzione stadio tiene banco da settimane.

Il Consiglio comunale avrà l’ultima parola sulla concessione dello stadio alla società di Viale del Fante. L’accordo deve essere stipulato entro e non oltre il 29 luglio per consentire al club rosanero di potersi iscrivere al campionato di Serie C.

Andrea Mineo, consigliere comunale di Forza Italia e vicepresidente della commissione Bilancio ha affermato: “Sono molto fiducioso e sono convinto che il consiglio comunale come sempre darà il suo contributo e ci metterà una “pezza” in maniera positiva, risolvendo la questione nell’interesse dei cittadini, dei tifosi e dell’amministrazione comunale. Lo stadio ‘Renzo Barbera‘ è patrimonio di tutti ed è un patrimonio importante che non possiamo disperdere, deve diventare di nuovo il teatro del grande calcio e dei grandi eventi. Come Forza Italia – ha concluso – ci impegneremo, così come ci siamo già impegnati nelle sedi competenti, in commissione e in consiglio comunale, per portare a casa una buona convenzione che sia utile per tutti“.