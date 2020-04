VIDEO Juventus, Cannavaro: “Ecco perché sono andato al Real Madrid. Vi spiego la mentalità dei bianconeri”

La verità di Fabio Cannavaro.

Durante una diretta Instagram sul profilo dell youtuber “Er Faina“, il Campione del Mondo ha spiegato perché ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Real Madrid, sottolineando anche l’importanza della mentalità impressa ai giocatori bianconeri. Queste le sue parole: “Juve? Il rammarico è che è successo tutto quel casino dopo due anni in cui ho fatto delle prestazioni paurose. Il rammarico è quello, di non poter godermi due scudetti sudati sul campo. Abbiamo dato il massimo, sul campo abbiamo sofferto e gioito. Era una squadra talmente forte che dopo quando venite fuori tutto il casino nessuno ci voleva credere, io per primo. Dicevo ‘Non è possibile’. E invece poi venne fuori tutto il casino. Le cose vengono scritte sempre come uno vuole. In quel momento lì la Juve doveva vendere, doveva liberarsi di alcuni giocatori con stipendi importanti. Vendettero me ed Emerson al Real Madrid e Thuram e Zambrotta al Barcellona. Cedettero anche Ibrahimovic e Vieira all’Inter. Chi è rimasto in Serie B ha fatto un qualcosa di eccezionale, ha riportato la Juve dove merita. Quando uno va a giocare alla Juventus capisce la differenza tra giocare a calcio e vincere. Lì capisci che sono anni luce avanti a tutti“.