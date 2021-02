Verona-Juventus, Juric: “Abbiamo dominato nel secondo tempo. Pochi gol? Rispondo così”

Il Verona continua il suo sorprendente campionato fermando la Juventus 1-1 al Bentegodi.

Serie A, Verona-Juventus 1-1: CR7 non basta. Barak regala il pari, Lazovic colpisce la traversa. La classifica

Una prova convincente, specialmente nella seconda frazione, dove per larghi tratti gli scaligeri hanno messo sotto pressione la retroguardia bianconera. Ivan Juric, tecnico del Verona, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn analizzando la partita.

L’allenatore croato è soddisfatto a metà per la prestazione, perchè è consapevole che con maggiore convinzione si sarebbero potuti portare a casa i tre punti: “Stiamo recuperando giocatori, vedo cose fatte bene e vedo tanti margini di miglioramento. Abbiamo fatto tantissimi errori, non abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo dominato nel secondo tempo, ma c’è un po’ di rammarico. Alcune cose si possono fare meglio, ma sono errori gratuiti. Dobbiamo cercare di migliorare”.

Il problema principale della squadra veneta rimane il reparto offensivo, che realizza pochi gol, ma Juric ha fiducia nei suoi ragazzi: “Sarebbe opportuno che un attaccante facesse più gol. In questo anno abbiamo puntato ad una prima punta, lo scorso anno abbiamo puntato al falso 9. Con i numeri non ci siamo ma Lasagna è stupendo, poi voglio vedere se altri con De Ligt fanno di più. Si sbloccherà lui, come anche Kalinic e Favilli”.