Serie A, Verona-Juventus 1-1: CR7 non basta. Barak regala il pari, Lazovic colpisce la traversa. La classifica

Finisce 1-1 al “Bentegodi” il match della ventiquattresima giornata di Serie A, Verona–Juventus.

Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 con un palo colto da Faraoni e alcune buone azioni non concretizzate da Ramsey e Rabiot, si sblocca il match con un gol del solito Cristiano Ronaldo: passaggio filtrante di Ramsey per Chiesa che serve l’accorrente Ronaldo che di prima supera l’estremo difensore scaligero, Silvestri. La Juventus tiene bene il campo e va vicina al raddoppio con un tiro di Ramsey murato da Magnani. Dal 70′ in poi i bianconeri scompaiono dal campo e il Verona s si fa sempre più pericoloso, trovando il gol del pari al 77′ con un colpo di testa di Barak su un assist dalla sinistra di Lazovic. L’ultimo squillo dell’incontro arriva dallo stesso Lazovic che coglie una traversa all’85’ con un tiro deviato da Szczesny sul legno.

