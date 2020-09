Udinese-Verona, Juric: “Stepinski via subito, aspettiamo rinforzi. Vi svelo tutte le novità di formazione”

Ivan Juric è intervenuto per presentare la sfida tra Udinese e Verona.

Il tecnico degli scaligeri ha analizzato in conferenza stampa il match in programma domenica alle ore 15:00, scoprendo alcune carte su quella che è la situazione attuale della sua rosa. In particolare l’ex tecnico del Crotone ha voluto sottolineare i progressi fatti negli ultimi giorni da alcuni dei nuovi innesti e possibili novità tattiche in vista della partita della Dacia Arena: “Ci sono stati miglioramenti? Qualcosina sì, alcuni hanno messo minuti nelle gambe, come Gunter, Tameze e Barak. Dietro siamo ancora in emergenza, ma la condizione è un po’ migliorata. Novità di formazione? Lazovic ha fatto il primo allenamento con il gruppo questo venerdì, giocherà ancora Dimarco. Barak lo vedo più avanti rispetto a Veloso, ma all’occorrenza può fare il mediano. Mi adatto abbastanza, pur essendoci concetti a cui non rinuncio. Sto conoscendo i giocatori, provando a sfruttare le loro caratteristiche”.

Juric ha poi proseguito facendo il punto sul calciomercato, specialmente per quanto concerne il reparto avanzato tra arrivi e partenze: “Abbiamo bisogno di qualcosa in attacco. Abbiamo bisogno di due giocatori che ti diano qualcosa in più. Abbiamo perso dei giocatori davanti, e vogliamo migliorarci. Fin qui non ci siamo riusciti, e molto dipende da quello. Abbiamo messo Salcedo e Colley, che danno freschezza, ma serve una base più forte. Sanabria? Se ne sta parlando molto ultimamente, è un giocatore che certamente piace, vedremo se arriverà. Stepinski?Penso debba andare a giocare. In attacco vogliamo migliorare, e penso che lui debba andare”.

Chiosa finale dell’allenatore gialloblu sul futuro di Lovato e sul profilo del neo centrocampista scaligero Tameze, arrivato in questa sessione di calciomercato dall’Atalanta: “Paragonare Lovato a Kumbulla? No. L’altro giorno ha fatto una bella partita, ha le caratteristiche giuste per noi, ma dipende molto da lui. Kumbulla è fortissimo perché ha questa capacità di imparare tutto subito. Lui sta facendo passi in avanti, poi dipende. Potrebbe andare tutto bene, o potrebbe volerci più tempo. Ma le caratteristiche sono quelle giuste. Tameze come Ambrabat? Dobbiamo trovare nuovi equilibri. Il suo ruolo naturale è questo, ma lo interpreta diversamente da Amrabat. In questo dobbiamo adattarci a loro, questa è la mia idea. Lui ha caratteristiche interessanti, perché fa entrambe le fasi. Può difendere e inserirsi”.