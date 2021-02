Udinese-Verona 2-0, amarezza Jurić: “Sconfitta meritata. Lasagna e Kalinic insieme? Sono certo di una cosa”

Udinese-Verona: delusione gialloblu.

Verona, Lasagna è ufficiale: l’attaccante lascia l’Udinese, ma con un rebus. Il tweet degli “Scaligeri”

Terza sconfitta consecutiva in trasferta per la franchigia veneta e idee confuse nella gestione dei propri calciatori per Ivan Jurić. Il Verona cade contro un paziente Udinese, a cui va il plauso di esser stato abile a finalizzare al meglio le occasioni avute. Il tecnico croato ha analizzato, amareggiato, la prestazione della propria squadra ai microfoni di ‘Dazn‘. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sono deluso. Ho visto due Verona diversi nel corso della partita. Nel primo tempo molto male, mentre nel secondo tempo abbiamo giocato una buona partita. Però la sconfitta è meritata, anche se forse abbiamo subito il primo gol proprio nel nostro miglior momento“.

E sul tandem offensivo Kalinic-Lasagna: “Noi siamo ancora un cantiere aperto. Oggi abbiamo avuto qualche difficoltà davanti. Lasagna e Kalinic insieme non hanno fatto benissimo e credo che nelle prossime gare giocherà solo uno di loro. Devo ancora capire come gestirli al meglio“, ha concluso.