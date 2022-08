Calciomercato Verona, ipotesi Josip Ilicic per sostituire Barak: i dettagli

Il Verona pensa all'ex Palermo, Josip Ilicic, per sostituire Antonin Barak

Il Verona è alla ricerca di un trequartista puro, per sostituire il partente Antonin Barak . Neanche in panchina alla scorsa contro il Bologna , il calciatore ceco è ormai promesso sposo della Fiorentina .

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club scaligero starebbe vagliando l'ipotesi Josip Ilicic, ex Palermo attualmente all'Atalanta ma escluso dalla lista degli utilizzabili per la Serie A.