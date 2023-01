Venezia, Vanoli: “Test col Bayer Leverkusen? Buone risposte. Ora testa al Genoa”

"Un test che ha fornito buone risposte, volevamo finire la nostra settimana con questa amichevole che è stata buona, ha dato minuti anche a chi aveva giocato meno con me". Così Paolo Vanoli, come riportato da "Trivenetogoal" al termine dell'amichevole disputata nella giornata di ieri, sabato 7 gennaio, contro il Bayer Leverkusen. La sfida, andata in scena alla BayArena, è terminata con il risultato di 2-1 in favore della compagine tedesca.