Venezia, Vanoli: “Al Penzo pelle d’oca. Bisogna sempre lavorare per i sogni”

SQUADRA - “La soddisfazione più grande da quando ho iniziato questo percorso è aver unito squadra e tifoso, questo è stato un impegno grosso, una vittoria importante, la più importante. A me viene sempre la pelle d’oca al Penzo e vedo sempre più tifosi che ci spingono dopo ogni partita. Noi lo sentiamo tanto, è normale che per essere arrivati a questo i giocatori dovevano trascinare il pubblico, siamo stati bravi a farlo, ora speriamo siate voi a trascinarci fino in fondo a questa avventura. Quello che chiedo è una cosa sola. Bisogna sempre lavorare per i sogni, ma per farlo non bisogna andare oltre, guardiamo partita per partita, poi a fine girone d’andata dove siamo vedremo, possiamo programmare qualcosa. La Serie B è lunga, i campionati si definiscono sempre a marzo, adesso tutti dobbiamo tenere l’umore alto, essere positivi, perché porta punti in più, stando vicino a questa squadra e questo club”.