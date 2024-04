Venezia, Vanoli: “Abbiamo un sogno e ci crediamo. Playoff? Cremonese favorita…”

"Partite come quella di domani si preparano da sole, la motivazione viene spontaneamente". Lo ha detto Paolo Vanoli , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese , in programma venerdì sera allo Stadio "Penzo". "Dobbiamo fare una grandissima prestazione e dare il massimo di noi stessi per vincere davanti al nostro pubblico. Arrivati a questo punto bisogna trovare i mezzi per vincerle tutte, incontriamo una squadra forte con giocatori di categoria. Indipendentemente da questa gara, la Cremonese resta una delle favorite nei playoff con una delle migliori difese del campionato", ha proseguito il tecnico del Venezia .

"Saranno tutte finali da qui alla fine, per raggiungere il sogno sappiamo di dover fare un certo numero di punti, io e i ragazzi non molleremo di un centimetro. Non c’è niente di meglio che giocare una gara così importante in uno stadio pieno, le motivazioni si trovano da sole in partite come questa. Per vincere la parola chiave è “mentalità”, ma bisogna sempre giocare a calcio e fare una grande prestazione. Abbiamo sbagliato poche partite nel nostro percorso, sicuramente ci sono state cose fatte bene e alcune meno bene ma a livello tecnico abbiamo fatto delle grandi partite. Guardare indietro serve solo per migliorare ciò che ti aspetta davanti, all’andata siamo stati bravi ma a volte le partite possono prendere certe direzioni e loro sono stati bravissimi a vincerla. Oggi siamo diventati una squadra e un gruppo vero che fino alla fine lotterà per il proprio sogno ma a me piace pensare di partita in partita".