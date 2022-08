Venezia, Tessmann: “Genoa? Regaleremo spettacolo, vogliamo i 3 punti per i tifosi”

Le parole del centrocampista Tanner Tessmann, in vista del Genoa

Sale l'attesa per l'inizio del campionato di Serie B 2022/23, che prenderà il via domani con il big match Parma-Bari. Ad attendere il Venezia, nella gara d'esordio in programma domenica, ci sarà invece il Genoa. Intervenuto a pochi giorni dal fischio d'inizio della sfida, Tanner Tessmann, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club lagunare.

“Ho trovato la mia dimensione a centrocampo. In passato, ho giocato sia alto, sulla fascia sinistra, che centrale, facendo da regista. Nella partita contro l’Ascoli ho di nuovo sperimentato questa seconda posizione. Nonostante senta più mio il ruolo a sinistra, mi è piaciuto avere l’opportunità di far girare il pallone e di costruire il gioco per i miei compagni. Sono alla mia seconda stagione con il Venezia: la Serie A è una categoria che ti costringe a crescere molto, dovendo competere con squadre di un calibro altissimo. Voglio mettere in gioco tutta l’esperienza maturata per poter raggiungere subito i massimi livelli in Serie B".

"Siamo tutti entusiasti di affrontare il Genoa domenica, ci sembra quasi un prolungamento naturale della Serie A. Una partita del genere è anche un’ottima occasione per regalare ai nostri tifosi uno spettacolo emozionante: vogliamo vincere per loro. Mi trovo molto bene con il mister, apprezziamo tutti la sua intelligenza e la sua perseveranza. Sa essere severo, ma rispetta le nostre preferenze e cerca di fare in modo che siamo tutti contenti del ruolo che ricopriamo”.