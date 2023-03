Venezia, Novakovich: “Serie B tosta, abbiamo qualità per salvarci. Ad Ascoli…”

"Come ha detto il mister ci mancava poco, l’ultimo pezzo, per arrivare all’obiettivo, che era vincere contro il Brescia. Però questo è il calcio e la vita, si sbaglia e si va avanti, dobbiamo lavorare alla prossima partita per giocarla al meglio. Nostro momento? Penso che per tutti noi che siamo qua da inizio stagione non sia andata come avevamo pensato. Ci sono state tante difficoltà però il lavoro c’è, stiamo mettendo tanto ogni giorno e io credo che facendo questo i risultati usciranno. Purtroppo, la difficoltà in casa c’è, penso che giochiamo abbastanza bene ma ci manca qualcosina e questo dobbiamo tirare fuori da noi. Però ci siamo, stiamo lavorando per affrontare l’Ascoli la prossima giornata, una partita difficile ma questa è la B, in ogni partita dobbiamo battagliare per salvarci, abbiamo questa responsabilità non solo per noi stessi ma anche per la società e i tifosi, cercheremo di fare questo salto in avanti. Lotta salvezza? È tosta, ma so che abbiamo le qualità per uscire da questa brutta situazione, come ho detto prima stiamo lavorando alla grande ogni giorno, spero che i risultati usciranno il prima possibile, stiamo lavorando bene, però questa è la B, è tosta, dobbiamo lottare e battagliare per ogni punto. So che abbiamo la qualità e le caratteristiche per uscirne".