Venezia-Modena 5-0, poker e show di Pohjanpalo: Vanoli travolge Tesser. La classifica

Allo stadio 'Pier Luigi Penzo' è andato di scena il match valido per la 35a giornata del campionato di Serie B , tra il Venezia di Paolo Vanoli ed il Modena del tecnico Attilio Tesser . Sfida terminata 5-0 che valeva tantissimo, per entrambe le squadre in ottica playoff.

A decidere la sfida un poker micidiale di Joel Pohjanpalo che ha permesso alla formazione lagunare di travolgere l'odierno disarticolato dispositivo canarino, mostratosi in laguna estremamente deficitario nel pacchetto arretrato e inconcludente in quello offensivo. Il bomber finlandese ha marcato il tabellino ai minuti: 32', 54', 72' e 79'. Ha chiuso lo spettacolo arancioneroverde il gol di Francesco Zampano all'ottantaduesimo.

La squadra di Paolo Vanoli ha dimostrato una chiara supremazia sul piano delle occasioni: ben venti le conclusioni di cui nove nello specchio della porta difesa da Gagno. Il Modena dal canto suo è riuscito a calciare solo una volta tra i pali difesi da Joronen. Il successo veneto permette a Ceppitelli e compagni di pareggiare il Palermo in classifica e scavalcarlo per gli scontri diretti a quota 45 punti, a meno una lunghezza dall'ultima piazza utile per i playoff che vede attualmente appaiate Pisa e Reggina. Quest'ultima attesa al 'Benito Stirpe' questa sera per affrontare il Frosinone capolista.