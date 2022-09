Venezia, Javorcic:”Vogliamo rilanciarci, Cagliari di grande livello. La sosta…”

Mancano poco meno di ventiquattro ore alla sfida in programma all' "Unipool Arena" tra Cagliari e Venezia , valida per la settima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. In vista del match esterno contro la formazione isolana guidata dal tecnico Fabio Liverani , il coach della compagine lagunare Ivan Javorcic ha presentato in conferenza stampa il confronto di sabato 1 ottobre delle ore 14.00. Di seguito le dichiarazioni del mister della formazione arancioneroverde.

"Durante la pausa di campionato abbiamo insistito sulla disciplina, sull’equilibrio e sulla mentalità di gioco. Abbiamo fatto un lavoro importante e necessario sia in termini di qualità che di quantità, nonostante l’assenza dei nazionali, che sono rientrati mano a mano. In queste due settimane abbiamo anche avuto tempo di fermarci e di riflettere sulla nostra filosofia di gioco. La squadra è nata con l’idea del 4-3-3, ma si sta evolvendo in qualcosa di diverso, che diventi fonte di opportunità. La sosta ci ha consentito di recuperare fisicamente quasi tutta la squadra, ma anche di sviluppare più omogeneità e compattezza. La prestazione individuale è per noi determinante: fino ad ora, i nostri problemi non sono imputabili alla struttura della squadra, dobbiamo aumentare il livello della performance del singolo giocatore nel collettivo. Il Cagliari è una squadra di grande qualità, fra le più preparate in un campionato già di per sé molto equilibrato. Quando si gioca contro formazioni di questo livello, è importante mantenere intensità nella fase di non possesso e produrre gioco quando le occasioni si presentano, con personalità e voglia di essere pericolosi. Sarà un match molto stimolante”.