Venezia, Ivan Javorcic: “Vittoria sul Cagliari dà positività. Bari? Ho la mia idea”

Le dichiarazioni del tecnico della squadra arancioneroverde in conferenza stampa

Il tecnico del VeneziaIvanJavorcic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della fida contro il Bari, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B. A poco meno di ventiquattro ore dalla gara in programma sabato 8 ottobre alle 14:00 allo stadio "Pier Luigi Penzo", il coach della formazione lagunare ha presentato il match contro la compagine di Michele Mignani, attualmente capolista del torneo cadetto, reduce dal roboante successo per 6-1 contro il Brescia. Di seguito le dichiarazioni di Javorcic in vista della gara contro i "galletti".

ENERGIA POSITIVA - "Questa settimana abbiamo guadagnato Luca Ceppitelli, un arrivo importante che siamo molto contenti di avere e che ha già iniziato il suo percorso con noi. La vittoria a Cagliari ha portato una ventata di energia positiva, ma la costanza nel quotidiano è la vera componente determinante: non bisogna farsi trascinare né dall’entusiasmo di un successo, né dallo sconforto di un risultato negativo. Sfruttiamo questa onda di energia per nutrire la nostra determinazione, ma non è questo a cambiare le carte in tavola: ci sono ancora trenta giornate davanti a noi".

IL MODULO- "In questi giorni ci siamo concentrati sul consolidamento del nostro sistema di gioco, sfruttando le individualità dei nostri giocatori in tutti i reparti. La difesa a tre sta funzionando, così come funziona il reparto offensivo: abbiamo giocatori di enorme qualità in attacco, che vanno messi nella condizione di esprimersi nella loro posizione naturale. Con l’evoluzione della squadra e degli stessi giocatori, abbiamo la possibilità di spostarci verso moduli ancora più offensivi, ma è un percorso che va fatto passo dopo passo".

SUL BARI - "L’avversario di questo fine settimana si merita la posizione e il momento positivo che sta vivendo. A Bari c’è un ambiente consolidato, che funziona bene, con ottimi innesti nel mercato estivo: i numeri lo dimostrano. Queste sfide sono bellissime da giocare, saranno novanta minuti da cui impareremo molto. I biancorossi hanno un attacco eccezionale e un centrocampo capace di appoggiare il reparto offensivo con le incursioni dei trequartisti: dovremo concentrarci sull’arginarli".

FATTORE CAMPO- "Il nostro rendimento in casa va migliorato: noi ci prepariamo a ogni sfida, che sia al Penzo o in trasferta, allo stesso modo, e questo è ciò che conta. Meritavamo qualche punto in più: tuttavia, questa situazione non deve portarci a uno stato d’ansia eccessivo, ma a una maggior voglia di avere successo".