Venezia, incubo covid: 13 positivi, Javorcic pesca in Primavera per la Coppa Italia

Alle 17.45 andrà in scena il match Venezia ed Ascoli, gara valida per il primo turno della Coppa ItaliaFrecciarossa. Situazione di estrema emergenza tra i lagunari, in vista della sfida contro la formazione bianconera. Come evidenziato anche sull' edizione odierna de "Il Gazzettino", il Venezia si trova alle prese con la grana Covid-19. Sono ben tredici i calciatori risultati positivi fra i lagunari, con il tecnico Javorcic costretto a pescare in Primavera: chiamati 14 giocatori in prima squadra dal settore giovanile del club.