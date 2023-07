Venezia, allarme Pohjanpalo! Sul contratto del bomber spunta un clausola, la cifra…

Protagonista indiscusso della rosa di Paolo Vanoli è stato l'attaccante Joel Pohjanpalo , autore di ben diciannove gol quest'anno, secondo solo a Lapadula . Il finlandese ha trascinato il Venezia nelle ultime dieci gare di campionato, in cui ha messo a segno anche un poker. Nelle ultime ore - secondo "Il Gazzettino" - è trapelata una clamorosa novità sul contratto pattuito tra l'ex Bayer Leverkusen e la società lagunare nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

Secondo il noto quotidiano, c'è una clausola rescissoria che permetterebbe al ventottenne di liberarsi facilmente in favore di un altro club. La cifra che risulta essere stata inserita nero su bianco è di circa tre milioni di euro. Valore estremamente basso per un giocatore del calibro di Pohjanpalo capace di spostare gli equilibri in Serie B. Le pretendenti adesso potrebbero diventare molte di più. Seguiranno aggiornamenti.