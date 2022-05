Roma-Venezia, l’ex Palermo Fiordilino: “Dispiace per la B. Lottato per i tifosi”

Al termine dell'anticipo serale della 37ª di Serie A, tra Roma e Venezia, il centrocampista dei lagunari ed ex Palermo, Luca Fiordilino, ha analizzato l1-1 dell'Olimpico, nonostante il rammarico per la retrocessione in Serie B

Mediagol ⚽️

Uno a uno. E' questo il risultato dell'Olimpico, Roma-Venezia, match valido per l'anticipo serale della trentasettesima giornata di Serie A. Contro la formazione capitolina guidata da José Mourinho, e la formazione ospite a trovare il gol dell'1-0 con la rete di Okereke, che mostra tutto l'orgoglio della squadra lagunare allenata da Soncin, nonostante la matematica retrocessione in Serie B, sancita questo pomeriggio dal pari tra Empoli e Salernitana. Ad analizzare la gara dell'Olimpico contro la Roma, il centrocampista arancioneroverde ed ex Palermo, Luca Fiordilino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la squadra di Mourinho,

"E' stata dura dopo l'espulsione di Kiyine ma ci tenevamo a portare a casa qualche punto. Ci dispiace per la retrocessione, stasera volevamo far bene per tutti i tifosi. Abbiamo lottato per noi stessi e per i sostenitori che ci hanno seguito in questa trasferta: vogliamo finire bene il nostro campionato. Presunto fallo di mano a fine gara? L'arbitro ci ha detto che non c'era il rigore".