Reggina-Venezia, Vanoli: “Sarà dura non essere in panchina. Tanta stima per Inzaghi”

Due vittorie consecutive per il Venezia, che attualmente non è più invischiato nella zona retrocessione. Nella trentaduesima giornata, la compagine lagunare sarà impegnata in trasferta contro la Reggina, reduce dalla vittoria nel recupero contro il Perugia. I veneti, per il match in programma lunedì 10 aprile, non avranno a disposizione il tecnico Paolo Vanoli, squalificato per l'espulsione rimediata contro il Como. Il mister è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara, di seguito le sue dichiarazioni: