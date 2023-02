Pisa-Venezia, Vanoli: “Conosco D’Angelo, sua squadra con identità. Mio desiderio…”

Parola a Paolo Vanoli . Il tecnico del Venezia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B . Cheryshev e compagni affronteranno il Pisa allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani con l'obiettivo di dare continuità ai due successi consecutivi, ottenuti contro Benevento e Spal . Di seguito, le dichiarazioni di Vanoli .

"La squadra ha lavorato molto bene anche questa settimana, sfruttando anche l’iniezione di autostima che due vittorie portano. Incontriamo una formazione che gioca bene, con un ottimo palleggio, dotata di organizzazione e intensità. Mister D’Angelo conosce molto bene il suo ambiente e questo campionato, e il Pisa ha una sua identità definita. Quello di domani sarà un test importante: incontriamo una squadra che punta alla Serie A, dimostrando continuità, dobbiamo mettere in campo tutta la tecnica e la concentrazione di cui disponiamo, senza perdere l’obiettivo finale. Continuo ad avere il desiderio di vedere una partita vinta a porta inviolata, che potrebbe essere una bella soddisfazione per una difesa che sta lavorando in maniera proficua, ma non mi soffermerei su questo dato. In generale, dobbiamo concedere e soffrire di meno".