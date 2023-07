Genoa-Venezia 1-4, Vanoli: “Soddisfatto della prestazione, ma non illudiamoci”

"Un buon test, ma non è tanto per il risultato". Così Paolo Vanoli, intervenuto ai microfoni della stampa al termine dell'amichevole vinta per 4-1 contro il Genoa di Alberto Gilardino neopromosso in Serie A. "Abbiamo cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso, ero curioso di vedere un po' i risultati e quindi sono soddisfatto dalla prestazione. Ho un gruppo di ragazzi che stanno capendo cosa voglia dire fare qualcosa di importante. Ringrazio i tifosi, oggi sono venuti numerosi, penso che questo i ragazzi lo sentano e questo è importante", ha proseguito il tecnico del Venezia.