Coronavirus, Venezia: in sei positivi ai test sierologici, diffusi gli esiti degli esami

Buone notizie in casa Venezia.

Sono arrivati questa mattina i risultati degli esami sostenuti nella giornata di lunedì e resi noti dalla stessa società veneta. Nel dettaglio, il club – attraverso una nota pubblicata sul proprio sito di riferimento – ha comunicato che tutti i calciatori sottoposti ai tamponi orali sono risultati negativi. I test sierologici, invece, hanno rivelato che sei giocatori del Venezia sono risultati positivi alle IgG.

Di seguito, il comunicato ufficiale.

“Venezia FC comunica che i test sierologici effettuati lunedì da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, hanno rilevato in 6 soggetti positività alle IgG per Covid 19 come da pregressa infezione. I tamponi orali hanno invece evidenziato che tutti i soggetti esaminati sono attualmente negativi al Coronavirus”.