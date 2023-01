Calciomercato Venezia, ipotesi Murru dalla Sampdoria per la difesa

Il Venezia lavora per un rinforzo in difesa, obiettivo Nicola Murru

Dopo la cessione di Ridgeciano Haps al Genoa, il Venezia è a caccia di un sostituto del sudamericano per la corsia mancina. Come riportato da Tuttomercatoweb, il primo nome sulla lista della dirigenza lagunara è Nicola Murru, duttile laterale classe 1994 in forza alla Sampdoria.