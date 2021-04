Super League, Moller: “Le partecipanti fuori da questa Champions. Poi si vedrà come continuare”

La Super League sta sconvolgendo il mondo del calcio.

La Uefa è stata presa alla sprovvista, ma sta già cercando di correre ai ripari. Il presidente del massimo ente calcistico europeo Aleksander Ceferin è stato perentorio, è ha dichiarato che i giocatori delle squadre che prenderanno parte a questa nuova competizione non saranno convocabili nelle rispettive nazionali.

Altra personalità di spessore che si è schierata contro la creazione della Super League è stato Jesper Moller, presidente della federazione danese e membro del comitato esecutivo UEFA. Il consigliere di Ceferin è stato categorico è ha sottolineato come Chelsea, Manchester City e Real Madrid debbano essere esclusi già da questa Champions League: “I club devono essere espulsi. Spero che la UEFA proibisca a Real Madrid, Manchester City e Chelsea di giocare le semifinali in questa stagione. Poi dovremo capire come continuare”.

L’esclusione di queste tre squadre, con la conseguente mancata disputa di semifinali e finali di Champions League, porterebbe quasi sicuramente alla vittoria finale del Psg, che al momento avrebbe rifiutato di prendere parte a questa Super League.