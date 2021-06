Europei, Uefa con il logo arcobaleno: “Non è un simbolo politico”. La spiegazione

La spiegazione dell'Uefa e la presa di posizione dopo il no all’Allianz coi colori arcobaleno in occasione di Germania-Ungheria

Nella giornata di ieri, la notizia: l'Allianz Arena di Monaco di Baviera non potrà essere illuminata con i colori dell'arcobaleno in occasione di Germania-Ungheria , in programma mercoledì 23 giugno. Lo ha stabilito la Uefa , che ha detto 'no' alla richiesta del sindaco Dieter Reiter di sostenere così il movimento 'LGBT'.

Oggi è stata la stessa Uefa a scegliere, però, un logo arcobaleno sui social. "Per la Uefa l'arcobaleno non è un simbolo politico ma un segno del nostro fermo impegno per una società più diversa e inclusiva", ha spiegato la Uefa, che si dice "fiera di indossare i colori dell'arcobaleno". Per la Uefa, "alcuni hanno interpretato" la scelta sullo stadio "come 'politica'. Al contrario, era la richiesta a essere politica, collegata alla presenza della squadra dell'Ungheria nello stadio per il match di quella sera con la Germania".