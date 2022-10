Udinese, paura per Walace: l’auto finisce fuori strada e si incendia, lui esce illeso

Il centrocampista ha perso il controllo della propria Audi per cause da accertare

Paura per il centrocampista dell'Udinese, Walace Souza, di 27 anni. Il brasiliano, la scorsa notte è rimasto coinvolto in un incidente uscendo di strada mentre si trovava a bordo della propria auto. Il mezzo, si è prima cappottato e poi incendiato. Il calciatore è rimasto illeso, riuscendo a uscire dall'abitacolo prima che prendesse fuoco. L'incidente non ha visto coinvolti altri mezzi e pur non subendo danni, il centrocampista è stato comunque portato in pronto soccorso.