Udinese, parla l’ex Lazzari: “Non sarei mai voluto andare via. La vittoria di ‘Anfield’ in Europa League? Vi racconto”

Andrea Lazzari, racconta la sua esperienza con la maglia bianconera dell’Udinese.

Due stagioni intense quelle vissute da Andrea Lazzari approdato all’Udinese nella stagione 2012-2013, alla corte dell’allora tecnico del club friulano, Francesco Guidolin. Il trentaseienne ex centrocampista bianconero, durante il format radiofonico “Stadio Aperto”, in onda su “TMW Radio”, ha raccontato le due splendide annate vissute in Friuli, dove nella prima esperienza ha anche conquistato un quinto posto in Serie A, raggiungendo la qualificazione in Europa League. La formazione che raggiunse tali obiettivi presentava profili di giovani interessantissimi come Allan, Zielinski e Muriel guidati dal capitano, Antonio “Totò” Di Natale, l’arma in più della squadra friulana. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista di Bergamo, oggi calciatore della Vigor Senigallia, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Ecco le sue parole.