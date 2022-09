Udinese, Nestorovski sfida l’Inter: “Match d’alta classifica. Vogliamo sognare”

"Quest'anno vogliamo sognare di più. Dopo queste prestazioni, partita dopo partita, stiamo migliorando. Se continuiamo così possiamo arrivare in alto. C'è tanto merito di mister Sottil, sin dal primo giorno di ritiro non c'è stato scampo ed abbiamo iniziato a seguire i suoi allenamenti e le sue idee. E giorno dopo giorno miglioriamo sempre di più. Secondo me fa la differenza il fatto che il mister ci fa sentire tutti importanti, senza alcuna distinzione: ci dice che siamo tutti titolari. E lo dimostra il fatto che Samardzic prima gioca, poi subentra e fa gol come era accaduto anche a Lovric contro la Roma", le sue parole.